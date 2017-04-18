مصدر أمني: تمشيط المنطقة الجبلية بـ"سانت كاترين" بحثاً عن الإرهابيينالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:30 ص
أكد مصدر أمنى مسئول، أن قوات الأمن تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة الجبلية المواجهة للكمين الأمني الذي تعرض لهجوم إرهابي منذ قليل، بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، لضبط الجناة.
وأضاف المصدر أن قوات من الأمن العام والأمن المركزى والعمليات الخاصة بالتعاون مع مديرية أمن جنوب سيناء تمشط المنطقة بالكامل لسرعة ضبط الجناة الهاربين بعد إحباط محاولتهم بالهجوم على الكمين.
وأشار المصدر إلي أنه تم غلق جميع مداخل ومخارج المدينة لعدم هروب الجناة.
كان مسئول مركز الإعلام الأمنى صرح بقيام عدد من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء اليوم، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار وترك أحدهم السلاح النارى بحوزته “بندقية آلية” والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.
وأضاف مسئول مركز الإعلام، أن الحادث أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ومواصلة جهودها لملاحقة وضبط مرتكبيها.
وكان “ديماسكينوي” كاهن كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس ، أكد أن كنيسة دير سانت كاترين لم تتعرض لأي هجوم نهائيا ، مؤكدا أن جميع من فيها بخير .
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