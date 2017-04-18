مفكر إسلامي ينسحب من برنامج "رأي عام" على الهواء - فيديو

انسحب المفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر من برنامج “رأى عام” الذى يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد المذاع على شاشة “ten” رافضا دخول أى اطراف او علماء من الازهر الشريف للرد على هجومه ضد الازهر الشريف وعلمائه .

ورفض الإعلامي عمرو عبدالحميد املاء الضيف شروطه عليه وفرض عدم دخول علماء الازهر الشريف للرد.

وعرض مقدم برنامج رأى عام انسحاب الضيف على الهواء ، مشددا على ان برنامجه يتسم بالموضوعية والتوازن ، ولن يسمح بالهجوم على طرف دون رده .