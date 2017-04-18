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اكتشاف حالة جديدة مصابة بالملاريا الجديدة لمواطن سودانى بأسوان
الملاريا

أعلنتها حميات اسوان

اكتشاف حالة جديدة مصابة بالملاريا الجديدة لمواطن سودانى بأسوان

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:49 ص
خاص - محيط

صرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأنه تم
اكتشاف حالة جديدة مصابة بمرض الملاريا لمواطن سوداني وصل إلى أسوان ويدعى خالد محمد عثمان 43 سنة.
وقال أبو المجد إن الحالة الجديدة للمواطن السودانى تم اكتشافها بالحجر الصحى بميناء  السد العالى شرق، عقب وصول الشخص على متن أحدى البواخر النيلية قادما من السودان عبر المجرى الملاحي النهري لبحيرة ناصر.
وأشار إلى أن الحالة الجديدة المصابة بمرض الملاريا رفعت أعداد الإصابة بالمرض داخل المحافظة منذ يناير الماضى وحتى الآن إلى 13 حالة، توفت منهم حالة لشاب من منطقة وادى النقرة بنصر النوبة لرفضة تلقى العلاج داخل مستشفى الحميات وخرج الباقى من مستشفى بعد تماثلهم لشفاء.

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