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مقتل اثنين من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية جنوب اليمن
الحرب في اليمن

مقتل اثنين من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية جنوب اليمن

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:52 ص

لقي اثنان من تنظيم القاعدة مصرعهما في غارة أمريكية لطائرة بدون طيار استهدفت عربتهم في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وكان التحالف العربي - الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن - أعلن اليوم مقتل 4 ضباط و8 ضباط صف من القوات السعودية في سقوط مروحية عسكرية في محافظة مأرب اليمنية.

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