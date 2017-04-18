بداية قوية للغاية من جانب بايرن ميونخ الذي ضغط بكافة خطوطه من أجل تسجيل هدف مبكر في بداية المواجهة وسط تراجع لاعبي ريال مدريد للخلف للدفاع عن مرماهم.

الخطورة الأولى لبايرن ميونخ جاءت في الدقيقة التاسعة عن طريق روبين، بعدما ارسل ريبيري كرة عرضية مرت أمام مهاجمي ومدافعي الفريقين لتصل إلى الهولندي الذي صوبها في الشباك الخارجية لنافاس.

الدقيقة 15 شهدت إضاعة بايرن ميونخ لفرصة هدف آخر بعدما صوب فيدال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق عارضة نافاس.

اعتماد ريال مدريد على الهجمات المرتدة ظل مستمراً حتى الدقيقة 25 لكن دون خطورة كبيرة على مرمى بايرن، بينما حاول الفريق الألماني استغلال الكرات العرضية عن طريق ألابا ولكن دون جدوى.

وحاول كارفخال مباغتة نوير بعدما صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ولكن الحارس الألماني أبعدها إلى ركلة ركنية.

وأخطأ نوير في التصدي لتصويبة أخرى من كارفخال في الدقيقة 27 لترتد نحو راموس الذي صوبها قوية ولكن ألابا أخرجها من على خط المرمى لينقذ بايرن من هدف أول.

خطأ دفاعي فادح من ألابا في الدقيقة 32 كاد أن يكلف بايرن هدف أول بعدما ارتدت الكرة نحو رونالدو الذي مررها إلى كروس ليصوبها مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36، انطلق رونالدو بمفردة خلف دفاع بايرن من منتصف الملعب ولكنه رفض التمرير إلى بنزيما ليقرر التصويب مباشرة ليتصدى نوير للكرة بنجاح.

هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد انطلق خلالها مارسيلو بالكرة ليمررها نحو رونالدو الذي صوبها من داخل منطقة الجزاء ولكنها خرجت بعيداً عن المرمى في الدقيقة 41.

الأخطاء الدفاعية لبايرن مازالت مستمرة بعدما مهد هوملز الكرة نحو توني كروس في الدقيقة 44 ليصوبها لاعب الريال قوية ولكنها في يد نوير.

الشوط الثاني

بداية سريعة للشوط الثاني أيضاً، لتأتي أولى الكرات في الدقيقة 49 عن طريق كرة عرضية من ألابا نحو روبين الذي صوبها على المرمى ليخرجها مارسيلو من على خط مرمى الريال بأعجوبة.

وفي الدقيقة 51 احتسب فيكتور كاساي ركلة جزاء لصالح بايرن ميونخ بعدما عرقل كاسيميرو، روبين، داخل منطقة الجزاء ليفتح المجال أمام تسجيل الألمان للهدف الاول.

وقرر ليفاندوفسكي تصويب ركلة الجزاء في الدقيقة 52 ليضعها داخل الشباك ليعيد الأمل إلى بارن من أجل تسجيل هدف ثاني يضمن له التأهل لنصف النهائي.

وبعدها بدقيقة واحدة لعب روبين كرة رائعة نحو فيدال الذي صوبها مقصية من على خط الستة أمتار، إلا أنها علت عارضة نافاس ليضيف الهدف الثاني على بايرن.

الدقيقة 62 كادت أن تشهد الهدف الثاني لبايرن بعدما تلقى ألابا كرة طائشة داخل منطقة الجزاء ليصوبها مباشرة نحو المرمى إلا أنها ارتطمت بأجساد مدافعي الريال لتنتهي الخطورة الألمانية.

دفاع صلب من ريال مدريد في ظل تراجع جميع لاعبيه إلى الخط الخلفي للدفاع عن مرماهم في ظل استحواذ بايرن ميونخ على الكرة.

وفي كرة مباغتة حول فاسكيز كرة عرضية في الدقيقة 76 نحو رونالدو الذي وضعها برأسه داخل الشباك معلناً عن تعادل ريال مدريد.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل راموس هدفاً بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية تسلمها البديل مولر ليحاول مدافع الريال إبعادهم ولكنها تسكن شباكه ليعيد بايرن للتقدم سريعاً.

فاسكيز البديل كاد أن يسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 82 بعدما تلقى كرة عرضية من مارسيلو ليصوبها على الطائر في الشباك الخارجية لمرمى نوير.

وقام حكم المباراة بطرد أرترو فيدال في الدقيقة 84 من اللقاء بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل بايرن المواجهة منقوص العدد.