 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 12:16 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسماء شهيد ومصابي حادث كمين تأمين دير "سانت كاترين"
ضحية كمين سانت كاترين

ننشر أسماء شهيد ومصابي حادث كمين تأمين دير "سانت كاترين"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:52 ص
متابعات

شقط 5 أشخاص بين شهيد ومصاب في حادث كمين تأمين دير سانت كاترين، إذ هاجم مجموعة من المسلحين نقطة الشرطة الخاصة بتأمين دير سانت كاترين بجنوب سيناء مما أدى إلى إصابة ووفاة 5 أشخاص.
وتم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى سانت كاترين العام وتبين أن المتوفي يدعى جمال محمد سعيد 39 سنة بالأمن العام مصاب بطلق نارى بالصدر، ومقيم بنى سويف وتوفى على الفور.
وأصيب محمد ناجح عبدالرحيم “مجند” 23 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيمن ومصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر وموظف بالأمن العام، رضا عبدالرحيم حسن مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن 36 سنة يعمل بقسم شرطة سانت كاترين ومحمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3