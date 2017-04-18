شقط 5 أشخاص بين شهيد ومصاب في حادث كمين تأمين دير سانت كاترين، إذ هاجم مجموعة من المسلحين نقطة الشرطة الخاصة بتأمين دير سانت كاترين بجنوب سيناء مما أدى إلى إصابة ووفاة 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى سانت كاترين العام وتبين أن المتوفي يدعى جمال محمد سعيد 39 سنة بالأمن العام مصاب بطلق نارى بالصدر، ومقيم بنى سويف وتوفى على الفور.

وأصيب محمد ناجح عبدالرحيم “مجند” 23 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيمن ومصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر وموظف بالأمن العام، رضا عبدالرحيم حسن مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن 36 سنة يعمل بقسم شرطة سانت كاترين ومحمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.