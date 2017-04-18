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الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:33 مساءً
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أمين عمر حكماً للزمالك وطلائع الجيش
الزمالك

أمين عمر حكماً للزمالك وطلائع الجيش

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:32 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تحت إشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الأربعاء في دوري القسم الأول كما يلي:
طنطا × المصري “مؤجلة من الأسبوع الـ 24”: محمد عادل ويعاونه أحمد مصطفى وخالد رمضان، وأحمد العزاوي حكماً رابعاً.
الإسماعيلي × سموحة “مؤجلة من الأسبوع الـ 24”: محمود عاشور ويعاونه أحمد حسام طه ومحمد عبد القادر، ومحمود الشرقاوي حكماً رابعاً.
الزمالك × طلائع الجيش “مؤجلة من الأسبوع الثاني”: أمين عمر ويعاونه سمير جمال وأشرف متولي، وعمرو رمضان حكماً رابعاً.

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