أعلن البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك ‏قائمة الأبيض لمواجهة الجيش في إطار الجولة الثانية من مؤجلات الدوري.

واستبعد البرتغالي كلا من:

أحمد جعفر ومحمود دونجا ومحمد مسعد ومحمد مجدى وإسلام جمال وحسام باولو وعلى فتحي لأسباب فنية.

مايوكا وأسامهةإبراهيم وأحمد توفيق للإصابة.

ودخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا بأحد الفنادق بالتجمع الخامس عقب أدائه المران الأخير على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في السابعة مساء غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت.