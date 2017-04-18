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مدير أمن جنوب سيناء: فرد أمن أطلق النار بالخطأ في حادث سانت كاترين
دير سانت كاترين

مدير أمن جنوب سيناء: فرد أمن أطلق النار بالخطأ في حادث سانت كاترين

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:25 م
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قال اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، إنَّ أحد أفراد الأمن أطلق النار بطريق الخطأ على التمركز الأمني في محيط دير سانت كاترين، وتمَّ العثور على السلاح المستخدم، نافيًا وقوع عمل إرهابي على كمين تأمين الدير.

وأفاد مصدر قبلي في مدينة سانت كاترين، بأنَّه سمع دوي كثيف لإطلاق النيران في محيط دير سانت كاترين، أسفر عن وقوع قتيل و 4 مصابين.

وأضاف المصدر أنَّ كمين تأمين الدير الموجود بالقرب من ساحة انتظار تعرض لوابل من الرصاص بغزارة ولم يعرف مصدرها حتى الآن، موضحًا أنَّ مشايخ وعواقل المدينة تجمعوا حول الدير، وتمَّ نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنَّ قوات من الجيش الثالث الميداني ترافقها قوات الشرطة ومشايخ المنطقة يجرون مسحًا شاملًا للمدينة، وتمَّ غلق كل الطرق المؤدية للمدينة للبحث عن الجناة.

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