أكد قنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس، تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطالب حكومة تل أبيب بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وتحرير الأسرى.

وقال الدباس -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن أكثر من 1500 أسير فلسطيني بدأوا أمس أكبر إضراب مفتوح عن الطعام في تاريخ فلسطين، تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل، وإن الهدف من الإضراب هو الاحتجاج على سوء المعاملة والمطالبة بالحقوق المشروعة؛ والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن حكومة الاحتلال التي تمثلها سلطات السجون الإسرائيلية تنتهك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين مثل: قطع الزيارات الأسرية وحصرها في زيارة واحدة بدلاً من زيارتين شهريًا، ومنع الأسرى الفلسطينيين من الاتصال بأسرهم عبر الهواتف والإنترنت، وعدم الحصول على وقت كاف للاستراحة، لافتا إلى استمرار الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفلسطينيين.