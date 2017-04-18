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"الداخلية": استشهاد أمين شرطة وإصابة 3 اخرين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بسانت كاترين
مبنى وزارة الداخلية المصرية

"الداخلية": استشهاد أمين شرطة وإصابة 3 اخرين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بسانت كاترين

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:05 ص
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صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بقيام عدد من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار وترك أحدهم للسلاح النارى الذى كان بحوزته “بندقية آلية”والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إطلاق النار أسفر ذلك عن إستشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وإنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لمواصلة الجهود لملاحقة وضبط مرتكبي الواقعة.

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