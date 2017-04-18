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"الصحة": استشهاد شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمحيط دير "سانت كاترين"
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

"الصحة": استشهاد شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمحيط دير "سانت كاترين"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:15 م
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أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مقتل شخص وإصابة 4 مصابين، جراء طلق ناري في محيط دير سانت كاترين.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية ، إنَّه تمَّ نقلى المصابين عن طريق 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وهناك فريق من أساتذة جامعة الأزهر في قسم الجراحة العامة والعظام، بالإضافة إلى أساتذة من قصر العيني في قسم جراحة المخ والأعصاب.

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