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رئيس الوزراء التركي يدعو المعارضة لاحترام نتيجة الاستفتاء
بن علي يلدرم وزير النقل والمواصلات التركي

رئيس الوزراء التركي يدعو المعارضة لاحترام نتيجة الاستفتاء

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:14 م

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، المعارضة لاحترام نتيجة الاستفتاء التي من شأنها أن تمنح صلاحيات جديدة كاسحة لمنصب الرئيس، لكن الحزب المعارض الرئيسي في تركيا دعا إلى إلغاء نتيجة التصويت.

كان الاقتراع الذي جرى أمس الأول الأحد قد منح معسكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صوت بنعم الفوز بالكاد لصالح إجراء التغييرات الدستورية التي تلغي وظيفة رئيس الوزراء وتحول النظام التركي من البرلماني إلى الرئاسي.

وقال بولنت تزاكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الحزب تقدم بطلب رسمي لإلغاء الاستفتاء استنادا إلى الخروقات في عملية التصويت، وإنه سيستخدم جميع الطرق القانونية للطعن عليه، بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وقال تزكان “نطالب بإلغاء هذا الاستفتاء”. وأشارت المعارضة إلى سلسلة من المخالفات، لكنها أعربت عن استيائها بوجه خاص من قرار المجلس الانتخابي الذي أعلن في وقت متأخر من الأحد بقبول أوراق الاقتراع التي لم تحمل طوابع البريد الرسمية المستخدمة في التحقق من كونها غير مزيفة، كما يقتضي القانون التركي.

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