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"الداخلية": تمشيط محيط حادث "سانت كاترين".. وجارٍ حصر عدد الضحايا
وزارة الداخلية

"الداخلية": تمشيط محيط حادث "سانت كاترين".. وجارٍ حصر عدد الضحايا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:12 م
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صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن تمشط منطقة جنوب سيناء عقب استهداف كمين شرطة مكلف بتأمين دير سانت كاترين، لملاحقة الخارجين عن القانون، وجارٍ حصر ضحايا الحادث.

كان مصدر أمني بمديرية أمن جنوب سيناء، أفاد استشهاد ضابط وإصابة 4 من رجال الشرطة فى الحادث الإرهابى.

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