أعلن مصدر حكومي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة تداعيات وتفاصيل الهجوم على كمين دير سانت كاترين وما نتج عنه استشهاد وإصابة عدد من أفراد الأمن.

وكان مصدر مسئول بمديرية أمن جنوب سيناء، قد كشف أن كمين شرطة مكلف بتأمين دير سانت كاترين، تعرض منذ قليل لهجوم من قبل مسلحين بمدينة سانت كاترين.