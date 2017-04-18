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الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:36 مساءً
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رئيس الوزراء يجري اتصالا بوزير الداخلية لمتابعة هجوم "سانت كاترين"
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

رئيس الوزراء يجري اتصالا بوزير الداخلية لمتابعة هجوم "سانت كاترين"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:05 م
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أعلن مصدر حكومي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة تداعيات وتفاصيل الهجوم على كمين دير سانت كاترين وما نتج عنه استشهاد وإصابة عدد من أفراد الأمن.

وكان مصدر مسئول بمديرية أمن جنوب سيناء، قد كشف أن كمين شرطة مكلف بتأمين دير سانت كاترين، تعرض منذ قليل لهجوم من قبل مسلحين بمدينة سانت كاترين.

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