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هوندا – إيجيبت تفتح باب الحجز لـ "سيفيك" ابريل الجاري
هوندا سيفيك 2017 ست سرعات

هوندا – إيجيبت تفتح باب الحجز لـ "سيفيك" ابريل الجاري

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:04 م
محيط

طرحت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى مجموعة شركات الفطيم- الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية هوندا، الجيل العاشر من سياراتها هوندا سيفيك، وقررت فتح باب الحجز من هوندا سيفك خلال أبريل الحالى.

وتعتبر هوندا سيفك، فرس الرهان الرئيسى للعلامة اليابانية سواء على صعيد الأسواق العالمية أو المحلية وتنتمى السيارة الاكثر مبيعاً لدى هوندا إلى شريحة السيارات الصالون المتوسطة، رباعية الأبواب.

وزودت سيفيك فى جيلها العاشر متطورا لرباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى، لتبلغ قوته الحصانية 123 حصانا، وعزم دوران 151 نيوتن / متر، ويدعم محرك سيفك ناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك من طراز cvt مع منظومة الدفع الأمامى.

وأوضحت « النيل للتجارة والهندسة» أنه من المرتقب تسليم العملاء لسيارات سيفك الجديدة كليًا فئة الهاى لاين خلال مطلع مايو المقبل، على أن يتم تسعيرها عند مستوى 498 ألفًا و500 جنيه.

أما عن مبيعات «هوندا- إيجيبت»، فشهدت تراجعًا بنسبة 90% بقطاع سيارات الملاكى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتسجل بيع 5 سيارات فقط، مقابل 53 وحدة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا لبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جدير بالذكر أن «هوندا – إيجيبت»، تعتمد فقط على طرز «سيتى وسيفك» من مختلف طرازات هوندا المطروحة عالمياً.

وكان شريف محمود، مدير عام هوندا، قد صرح سابقاً بأنه يجرى عدد من المفاوضات مع الجانب اليابانى لطرح الجيل الخامس من هوندا CR-V خلال الفترة المقبلة.

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