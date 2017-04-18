دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، اليوم/الثلاثاء/ موسكو لبناء “علاقة حقيقية” مع بيروت، مبيناً أن حجم التبادل التجاري الثنائي الروسي اللبناني عند مستوياته الحالية يعتبر غير منطقي.

وصرح خوري - في حوار مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - وفي رده حول سبل تفعيل وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان روسيا، وما إذا كان حجم التبادل التجاري الحالي يرتقى لمستوى العلاقات السياسية: بأن التبادل التجاري من ناحية لبنان يشكل أقل من 20 مليون دولار في التصدير، وهذا أمر غير منطقي، وفقا للعلاقة المميزة بين روسيا ولبنان، لذلك نجتمع اليوم لتفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية ومنها التجارية.

وأضاف خوري - الذي يشارك في اللجنة الحكومية الروسية اللبنانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في العاصمة الروسية - أنه حدث خلال الـ 4 سنوات الماضية أمران: الأول يكمن في الوضع السوري، حيث تأكد أن وجود روسيا في المنطقة أصبح أكثر وضوحا، وأنها مهتمة بالمنطقة اليوم أكثر من ذى قبل ، والأمر الثاني يكمن في اختيار رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في البلاد.

وقال خوري بهذا الخصوص إن “هذين العاملين يجب أن يشكلان دفعة للمضي قدما بالأمور الاقتصادية.. وأصبح مهما من ناحية استراتيجية أن تنظر روسيا إلى لبنان بأنه منصة لإعادة إعمار سوريا، ولعب دور أساسي في التبادل التجاري والصناعات والاستثمارات الروسية في لبنان والمنطقة كلها.

ونوه خوري إلى أنه “يجب على روسيا أن تبني شراكة حقيقية مع لبنان، تربط معها كل الدول: العراق وسوريا وحتى بعض البلدان الأفريقية”.

وخلص وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للقول إنه يجري تحديد الموعد لزيارة الرئيس اللبنان ميشيل عون إلى روسيا وبأن الأمر يعتمد على جدول أعمال الزعيمين، مؤكدا مع ذلك أن الزيارة ستكون قريبا.

يذكر أن موسكو تشهد حاليا 17 وحتى 19 أبريل الحالي، فعاليات الدورة الرابعة للجنة الحكومية الروسية اللبنانية المشتركة للتعاون التجاري والتقني والاقتصادي.