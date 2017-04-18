كشف مصدر مسئول بمديرية أمن جنوب سيناء أن كمين شرطة مكلف بتأمين دير سانت كاترين ، تعرض منذ قليل لهجوم من قبل مسلحين بمدينة سانت كاترين .

وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية كانت تستقل دراجة بخارية واطلقوا وابلاً من النيران على تمركز قوات الأمن فى الكمين مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 4 من قوات الأمن