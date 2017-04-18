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استشهاد ضابط وإصابة 4 آخرين فى هجوم على كمين أميى بدير "سانت كاترين"
دير سانت كاترين

استشهاد ضابط وإصابة 4 آخرين فى هجوم على كمين أميى بدير "سانت كاترين"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:56 م
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كشف مصدر مسئول بمديرية أمن جنوب سيناء أن كمين شرطة مكلف بتأمين دير سانت كاترين ، تعرض منذ قليل لهجوم من قبل مسلحين بمدينة سانت كاترين .

وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية كانت تستقل دراجة بخارية واطلقوا وابلاً من النيران على تمركز قوات الأمن فى الكمين مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 4 من قوات الأمن

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