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وزير الآثار: سندرس وضع قطع فرعونية بالميادين العامة بالمحافظات
خالد العناني وزير الاثار

وزير الآثار: سندرس وضع قطع فرعونية بالميادين العامة بالمحافظات

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:52 م
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قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، إن أكبر تجمع آثار فى العالم يوجد بمصر، وبالأخص فى محافظة الأقصر، ولذلك تعد أكبر متحف مفتوح فى العالم، مشيرًا إلى أن البلاد تتمتع بوجود كم هائل من المقابر والمعابد الفرعونية، لافتا إنه سيدرس وضع قطع فرعونية أو مسلات فى الميادين العامة بمحافظات مصر المختلفة.

وأضاف “عنانى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “آخر النهار”، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار “One”، أن الدول التى تلجأ إلى عمل متاحف لوضع مقتنياتها الأثرية بها يعود إلى ندرة الآثار فى هذه الدول، وهذا خلاف ما تتمتع به مصر من قطع أثرية فرعونية ورومانية وإسلامية وغيرها.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج حول وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة بالبلاد، على غرار ما فعلت فرنسا بالمسلة المصرية، قال وزير الآثار:”إن شاء الله ندرسها بإذن الله”.

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