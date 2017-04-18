شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مساء اليوم الحفل الختامي لمشروع “تحدي القراءة العربي” بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ لتكريم الطلاب والطالبات الذين فازوا في فعاليات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، ومشرفيهم، والمدارس المتميزة كذلك.

حضر الحفل السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، ونجلاء الشامسى الأمين العام لمشروع تحدى القراءة العربى، والدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور شوقي فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل أن القراءة نور العقل، وغذاء للروح، وطريقا للمعرفة، ومتعة للنفس، وكلما قرأ الإنسان اتسعت مداركه، ونمت شخصيته، واتزن تفكيره، واستطاع أن يفرق بين الخطأ والصواب، وأن يفهم تراث وطنه، ويقدر مجتمعه، وأن يختار طريقه نحو العلم بناءً على ما يستهويه، ويحوز اهتمامه.