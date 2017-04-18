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إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية
اطلاق نار في ميشيجان الامريكية

إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:57 م

أفادت فضائية “extra news”، فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية بإصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.

وفى سياق آخر، قالت الشرطة الأمريكية، إن الرجل الذى بث تسجيلا مصورًا على موقع التواصل الاجتماعى  فيس بوك، وهو يقتل رجلا مسنا انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه، بعد أن لاحقته شرطة ولاية بنسلفانيا اليوم الثلاثاء.

وكان ستيف ستيفنز، المتهم بقتل روبرت جودوين (74 عاما)، على رصيف فى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، قبل أن يلوذ بالفرار فى سيارة ويبث تسجيلا مصورا لجريمة القتل على، فيس بوك، ليدفع الشرطة إلى إطلاق عملية مطاردة فى أنحاء البلاد، وقالت شرطة بنسلفانيا إن رجال شرطة شاهدوا ستيفنز فى مقاطعة إيرى صباح الثلاثاء.

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