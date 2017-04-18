أعلن نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي أكد عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب أزمة الأحد الماضي ورفض الزمالك الحضور للقاء المعلن من قبل اتحاد الكرة المصري

وجاءت التشكيلة لتضم :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، الونش، حسني فتحي، شوقي السعيد.

خط الوسط: محمد ناصف، صلاح ريكو، إبراهيم صلاح، معروف يوسف.

خط الهجوم: أحمد رفعت، ستانلي.

وغادر الفريق بعد 20 دقيقة من المباراة لعدم حضور المنافس.