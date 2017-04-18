 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:42 مساءً
روابط سريعة
الزمالك يعلن تشكيلته للقاء المقاصة ويغادر بتروسبورت لعدم حضور المنافس
الزمالك

الزمالك يعلن تشكيلته للقاء المقاصة ويغادر بتروسبورت لعدم حضور المنافس

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:38 م

أعلن نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي أكد عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب أزمة الأحد الماضي ورفض الزمالك الحضور للقاء المعلن من قبل اتحاد الكرة المصري

وجاءت التشكيلة لتضم :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، الونش، حسني فتحي، شوقي السعيد.

خط الوسط: محمد ناصف، صلاح ريكو، إبراهيم صلاح، معروف يوسف.

خط الهجوم: أحمد رفعت، ستانلي.

وغادر الفريق بعد 20 دقيقة من المباراة لعدم حضور المنافس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3