 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:37 مساءً
روابط سريعة
سان جيرمان يهزم ميتز بثلاثية قاتلة في الدوري الفرنسي
C9tielfXsAAmF7b

سان جيرمان يهزم ميتز بثلاثية قاتلة في الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:51 م

واصل فريق باريس سان جيرمان تضييق الخناق على موناكو، متصدر الدوري الفرنسي الأول لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم بصعوبة على مضيفه ميتز بنتيجة 2-3، في المباراة المؤجلة التي جمعتهما على ملعب سانت سيمفوريان لحساب الجولة 31 للمسابقة.

انتظر أبناء العاصمة حتى مرور نصف ساعة من بداية اللقاء ليهزوا شباك أصحاب الأرض مرتين متتاليتين عبر الأوروجواياني إدينسون كافاني (ق33) والفرنسي بليز ماتويدي (ق36).

وقبل عشر دقائق تقريبا على نهاية الشوط الثاني والمباراة، استطاع أصحاب الضيافة إحراج الباريسيين وتقليص الفارق عبر لاعب الوسط يان جوفري (ق78)، ثم فاجأهم المهاجم المالي شيخ دياباتي بإحراز هدف التعديل في الوقت الحرج (ق88).

إلا أن أبناء العاصمة أصروا على العودة للعاصمة بنقاط المباراة حيث عاد ماتويدي لهز الشباك مسجلا الهدف الثالث للـ”بي اس جي” في الوقت بدل الضائع (ق90+3).

وبذلك، رفع باريس رصيده لـ77 نقطة، بالتساوي مع موناكو المتصدر، إلا أنه يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ميتز عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3