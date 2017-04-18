واصل فريق باريس سان جيرمان تضييق الخناق على موناكو، متصدر الدوري الفرنسي الأول لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم بصعوبة على مضيفه ميتز بنتيجة 2-3، في المباراة المؤجلة التي جمعتهما على ملعب سانت سيمفوريان لحساب الجولة 31 للمسابقة.

انتظر أبناء العاصمة حتى مرور نصف ساعة من بداية اللقاء ليهزوا شباك أصحاب الأرض مرتين متتاليتين عبر الأوروجواياني إدينسون كافاني (ق33) والفرنسي بليز ماتويدي (ق36).

وقبل عشر دقائق تقريبا على نهاية الشوط الثاني والمباراة، استطاع أصحاب الضيافة إحراج الباريسيين وتقليص الفارق عبر لاعب الوسط يان جوفري (ق78)، ثم فاجأهم المهاجم المالي شيخ دياباتي بإحراز هدف التعديل في الوقت الحرج (ق88).

إلا أن أبناء العاصمة أصروا على العودة للعاصمة بنقاط المباراة حيث عاد ماتويدي لهز الشباك مسجلا الهدف الثالث للـ”بي اس جي” في الوقت بدل الضائع (ق90+3).

وبذلك، رفع باريس رصيده لـ77 نقطة، بالتساوي مع موناكو المتصدر، إلا أنه يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ميتز عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.