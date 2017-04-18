مايو المقبل
افتتاح قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام بتكلفة 7 ملايين جنيهالثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:36 م
أكد وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء قنا، أيمن خضاري، أن المنظومة الطبية بالمحافظة تشهد خلال الفترة الحالية العديد من مشروعات التطوير بالمستشفيات والوحدات الصحية تتجاوز تكلفتها المالية مليار جنيه، مشيرا إلى إنه تم الانتهاء من تجهيز قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفي قنا العام بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه ووصول الجهاز وجاري عملية التركيب.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة الصحة علي رأس فريق الطب العلاجي بالمديرية تفقد خلالها أقسام مستشفي قنا العام للاطمئنان علي سير العمل بها وإزالة كافة المعوقات التي قد تؤثر علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي المترددين علي المستشفي .
وقال خضاري، إنه سيتم افتتاح القسم خلال منتصف الشهر المقبل لتكتمل معه منظومة الأشعة علي مستوي المحافظة، منوها إلى أن جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفي قنا العام يعد الجهاز الثاني بعد تشغيل جهاز أشعة الرنين بمستشفي نجع حمادي العام ما يساهم في توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.
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