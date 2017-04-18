أثناء مناقشة الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يمنح تصاريح مؤقتة للمنشآت الحكومية خلال يومالثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:33 م
كلف محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، رؤساء المراكز والمدن بسرعة منح التصاريح المؤقتة للمنشآت الحكومية خلال 24 ساعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور راضي أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومحمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، وسيد أحمد محمد سيد أحمد عضو مجلس النواب، ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن.
وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات، ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.
وتابع محافظ كفر الشيخ، تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخاصة بإنهاء معوقات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات.
وشدد السيد نصر، على ضرورة تكثيف الرقابة والمرور على المخابز والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين، حتى لا يستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة، بالإضافة إلى متابعة الأسعار وضبط الأسواق، وفتح منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية وشوادر اللحوم، ومنافذ بيع الأسماك بالتعاون مع الطب البيطري والمتابعة التموينية بديوان عام المحافظة.
كما شدد المحافظ، على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي، والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمنا موقف التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وأكد ضرورة سرعة منح التصاريح المؤقتة بالنسبة للمنشآت الحكومية خلال 24 ساعة، على أن يوضح بالتصريح المؤقت المستندات المطلوب استيفاؤها ومنح التصاريح المؤقتة لسرعة إنهاء الأعمال في موعدها، خاصة الوحدات الصحية والمدارس.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كوم - محيطTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT