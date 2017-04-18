كلف محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، رؤساء المراكز والمدن بسرعة منح التصاريح المؤقتة للمنشآت الحكومية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور راضي أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومحمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، وسيد أحمد محمد سيد أحمد عضو مجلس النواب، ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن.

وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات، ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخاصة بإنهاء معوقات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات.

وشدد السيد نصر، على ضرورة تكثيف الرقابة والمرور على المخابز والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين، حتى لا يستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة، بالإضافة إلى متابعة الأسعار وضبط الأسواق، وفتح منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية وشوادر اللحوم، ومنافذ بيع الأسماك بالتعاون مع الطب البيطري والمتابعة التموينية بديوان عام المحافظة.

كما شدد المحافظ، على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي، والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمنا موقف التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأكد ضرورة سرعة منح التصاريح المؤقتة بالنسبة للمنشآت الحكومية خلال 24 ساعة، على أن يوضح بالتصريح المؤقت المستندات المطلوب استيفاؤها ومنح التصاريح المؤقتة لسرعة إنهاء الأعمال في موعدها، خاصة الوحدات الصحية والمدارس.