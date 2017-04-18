الشوط الأول.. أتليتكو يتقدم على ليستر وبايرن يفرض التعادل على الريال

استطاع أتليتكو مدريد الإسباني أن يتقدم بهدف دون رد علي مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي صاحب الأرض في الشوط الأول من مباراتهم المقامة حالياً ضمن إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف الشوط اللاعب ساؤول نيجيز في الدقيقة 25

يذكر أن لقاء الذهاب شهد فوز أتليتكو مدريد في أسبانيا بنفس النتيجة بأقدام انطوان جريزمان.

وفي لقاء آخر استطاع بايرن ميونخ أن يفرض التعادل السلبي على نظيره ريال مدريد في اللقاء الذي يقام على سانتياجو برنابيو ملعب الميرنجي في نفس الدور.

وشهد الشوط الاول بداية قوية للغاية من جانب بايرن ميونخ الذي ضغط بكافة خطوطه من أجل تسجيل هدف مبكر في بداية المواجهة وسط تراجع لاعبي ريال مدريد للخلف للدفاع عن مرماهم.

الخطورة الأولى لبايرن ميونخ جاءت في الدقيقة التاسعة عن طريق روبين، بعدما ارسل ريبيري كرة عرضية مرت أمام مهاجمي ومدافعي الفريقين لتصل إلى الهولندي الذي صوبها في الشباك الخارجية لنافاس.

الدقيقة 15 شهدت إضاعة بايرن ميونخ لفرصة هدف آخر بعدما صوب فيدال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق عارضة نافاس.

اعتماد ريال مدريد على الهجمات المرتدة ظل مستمراً حتى الدقيقة 25 لكن دون خطورة كبيرة على مرمى بايرن، بينما حاول الفريق الألماني استغلال الكرات العرضية عن طريق ألابا ولكن دون جدوى.

وحاول كارفخال مباغتة نوير بعدما صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ولكن الحارس الألماني أبعدها إلى ركلة ركنية.

وأخطأ نوير في التصدي لتصويبة أخرى من كارفخال في الدقيقة 27 لترتد نحو راموس الذي صوبها قوية ولكن ألابا أخرجها من على خط المرمى لينقذ بايرن من هدف أول.

خطأ دفاعي فادح من ألابا في الدقيقة 32 كاد أن يكلف بايرن هدف أول بعدما ارتدت الكرة نحو رونالدو الذي مررها إلى كروس ليصوبها مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36، انطلق رونالدو بمفردة خلف دفاع بايرن من منتصف الملعب ولكنه رفض التمرير إلى بنزيما ليقرر التصويب مباشرة ليتصدى نوير للكرة بنجاح.