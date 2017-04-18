واصلت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة وضبط المواد المخدرة ومروجيها، بالإضافة إلى القضايا التموينية والمخالفات المرورية.

ففي البحيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على “علي م. س.” (45 عاما- موظف بشركة مياه الشرب بإدكو) لتسببه في تصدع 3 منازل أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار داخل منزله بمركز إدكو.

وكان مركز شرطة إدكو قد تلقى بلاغا بما سبق، وبفحص موقع الحادث تبين وجود حفرتان داخل حجرتين بالمنزل: الأولى قطرها 2 × 3 بعمق 5 أمتار تقريبا، والثانية قطرها 2 × 4 بعمق 5 أمتار تقريبا، تسببا في حدوث تصدعات بالمنزل ومنزلين آخرين مجاورين له مملوكين لأشقائه وغير مأهولين بالسكان، وتم ضبط المتهم وبحوزته أدوات الحفر، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بإدكو وهيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق .

وفي أسيوط، أكد وكيل وزارة التموين المهندس كمال خليفة أنه جارٍ تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع بمراكز وقرى المحافظة، بناء على تعليمات المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والوحدات المحلية.

من جانبه، قال مدير إدارة مباحث التموين العميد عصام أبوشقة إنه خلال 3 أيام تم تحرير 261 قضية تموينية متنوعة، وضبط طن سكر و33 كيلو أسماك و57 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام و86 سلعة غذائية و43 بطاقة تموينية بما يخالف القانون، فضلا عن ضبط عدد من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار مدير مباحث التموين إلى التحفظ على المضبوطات واتهام هؤلاء بمخالفة القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة 2011، موضحًا أنه جارٍ عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة، منوهًا باستمرار الحملات وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الغربية، تمكنت المباحث من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 4 عاطلين مسجلين جنائيا: “علاء س.” (34 سنة)، و”محمد ف.” (35 سنة)، “خالد ع.” (23 سنة)، و”أحمد أ.” (20 سنة)، تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقة السيارات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

وفي الطور، شن مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء حملة على الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية بمدينة شرم الشيخ، البالغ عددها 6 شركات؛ وذلك لمتابعة مدى توافر الاشتراطات المعمول بها والتزام الشركات بقوانين موسم العمرة الصادرة من وزير السياحة يحيى راشد وكافة التعليمات والإجراءات المنظمة لموسم العمرة.

وأوضح مصدر مسئول بهيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء أنه تم تحرير مخالفة لفرع شركة “السلام للسياحة” وإغلاق الفرع تماما، وإخطار وزارة السياحة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث إنه من المفترض إخطار إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة حتى لا تحدث أية مشكلات خلال موسم العمرة وتلافي الأخطاء التي يقع فيها رواد السياحة الدينية الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وفي الأقصر، نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية في المحافظة، اليوم، حملة مفاجئة على عدد من شركات السياحة في مدينة الأقصر؛ للوقوف على سلامة إجراءات رحلات الحج والعمرة، والتأكد من تحصيل أسعارها بالجنيه المصري، والتأكد من تراخيص العمل في تلك الشركات.

وشملت الحملة، التي تمت بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة في الأقصر، التأكد من إعلان الشركات عن أسعار برامج الحج والعمرة والتأكد من تحصيل أسعارها بالجنيه المصري، ومراجعة إيصالات التحصيل بالشركة، والتأكد من عدم تحرير إيصالات لرحلات عمرة أو حج بأية عملات أجنبية، ومراجعة دفتر اليومية المثبت به جميع المبالغ المحصلة.

كما تابعت الحملة حصر بيان موظفي كل شركة وقيدهم بسجلات الوزارة، وحمل كارنيهات غرفة الشركات السياحة، والتحقق من مدى التزام الشركة بتقديم الميزانية وكشوف الخدمات والإخطار عن برامجها السياحية، والتأكد من استدامة الاشتراطات الواجب توافرها في مقر الشركة من حيث الاستقلالية والتجهيزات والمساحة وكذلك عدم مزاولة نشاط آخر غير مرخص به.

ورصدت الحملة وجود كميات من العملات الأجنبية مجهولة المصدر داخل عدد من الشركات التي تم المرور عليها، كما تم إغلاق 3 مقار شركات في شوارع الروضة الشريفة بجوار الجوازات، والمنشية، وعبدالحميد العمدة، كما رصدت تغيب مديري أغلب الشركات التي تم المرور عليها.

كما راجعت الحملة الخزائن المالية لتلك الشركات لاستبيان وجود عملات أجنبية من عدمه ومصدرها، كما شملت التأكد من وجود لافتة باسم كل شركة معلقة على المبنى المتواجد به المقر، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بإبراز الرخصة بمكان ظاهر بمدخلها، والتأكد من تواجد المدير المسئول، وإثبات بيان وصورة من الإعلانات عن نشاط الشركة المعلقة على الحوائط داخل الشركة أو خارجها، وكذلك من خلال المنشورات التي تقوم بتوزيعها وخاصة المتعلقة بالحج والعمرة حال تواجد ذلك.

وفي المنيا، شنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل، اليوم، حملة لإزالة التعديات الواقعة على المجرى المائي للنيل، وتم تمشيط الجزر الواقعة بنهر النيل لضبط المخالفات المتعلقة بقوانين البيئة والري والصرف والصيد والملاحة الداخلية بدائرة مركز أبوقرقاص.

وشارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة البيئة والمسطحات مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن والأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها عن إزالة 9 من حالات التعدي على النيل بإزالة الأسوار وردم مساحة (6700) متر مربع.

ووجه مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد، مؤكدًا أن وزير الداخلية شدد على اتخاذ الإجراءات العاجلة نظرًا للظروف الأمنية الراهنة وما تتطلبه من تعزيز التواجد الأمني في كافة المجالات لتحقيق سيادة القانون، وتنفيذ حملات موسعة على المسطح المائي لنهر النيل بدائرة المحافظة لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق هيبة الدولة.

وفى سياق متصل، شنت المديرية حملة أسفرت عن ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم في قضايا جنائية (سرقات بالإكراه ومشاجرات) كما تم فحص 15 مسجل خطر.

وفي مجال الأسلحة، تم ضبط 6 قطع سلاح غير مرخصة: مسدس و3 بندقيات خرطوش و2 فرد محلي الصنع و59 طلقه متنوعة بحوزة 5 أشخاص، إلى جانب ضبط 15 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال المخدرات، تم ضبط 4 قضايا للاتجار، وشملت المضبوطات (200 جرام حشيش – و54 قرصا مخدرا).

وفي مجال المرور، تم تحرير 270 مخالفة مرافق، و1072 مخالفة مرورية متنوعة، وتوقيع الكشف الطبي على 5 سائقين وأسفرت النتائج عن إيجابية سائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم فحص 4 سيارات متروكه.

وفي مجال الأحكام، تم تنفيذ 300 حكم قضائي، من بينها قضيتان جنايات و172 قضية حبس جزئي و55 حبس مستأنف و62 غرامات جزئية و8 غرامات مستأنفه وقضية مخالفات. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات