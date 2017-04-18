أقامت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم، ” الثلاثاء ” عزاء شعبيا في ضحايا حادث تفجير الكنيسة الاٍرهابي الذي وقع الإسبوع الماضي وراح ضحيته ١٨ شهيدا و٤٧ مصابا .

شارك في العزاء محافظ الاسكندرية محمد سلطان و مدير الأمن مصطفي النمر وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية .

كما شارك في العزاء عدد من رجال الدين والقيادات الكنيسة