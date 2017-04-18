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الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تقيم عزاء شعبيا لضحايا الحادث الاٍرهابي
حادث الكنيسة البطرسية ـ قداس ـ انفجار الكاتدرائية‎

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تقيم عزاء شعبيا لضحايا الحادث الاٍرهابي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:24 م
خاص - محيط

أقامت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية اليوم، ” الثلاثاء ” عزاء شعبيا في ضحايا حادث تفجير الكنيسة الاٍرهابي الذي وقع الإسبوع الماضي وراح ضحيته ١٨ شهيدا و٤٧ مصابا .
شارك في العزاء محافظ الاسكندرية محمد سلطان و مدير الأمن مصطفي النمر وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية .
كما شارك في العزاء عدد من رجال الدين والقيادات الكنيسة

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