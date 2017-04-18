المصرية "بهية شهاب" أول عربية تفوز بجائزة اليونسكوالثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:21 م
تسلمت الفنانة المصرية بهية شهاب اليوم الثلاثاء جائزة “اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية للعام 2016” كأول امرأة عربية تحصل على الجائزة منذ إطلاقها عام 2001.
ومنحت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا الجائزة للفنانة المصرية خلال احتفال أقيم بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوي، ورئيس إدارة الثقافة والإعلام بالشارقة عبد الله العويس وسفير دولة الإمارات لدى اليونسكو عبد الله
النعيمي.
وأعربت شهاب عن سعادتها بالحصول على الجائزة، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في المجتمع العربي وأملها أن يلهم تكريمها العديد من النساء في العالم العربي.
وقالت شهاب: “أنا كأم ومدرسة وفنانة؛ فخورة بتمثيل النساء في العالم العربي”، وتابعت “الاختلاف بين الناس لم يعد بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بل بين الأشخاص الذين يريدون مساعدة الإنسانية وآخرين يسعون للتدمير”.
وتوجهت الفنانة المصرية بالشكر لمنظمة اليونسكو ودولة الإمارات وكذلك للجنة التحكيم المؤلفة من مجموعة من الخبراء و التي اختارتها تقديرًا لدورها في ابتكار أساليب حديثة لفن الحرف في الرسم على الجدران (الكاليجرافيتي).
وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عرض الأعمال الفنية لبهية شهاب والتي تقوم فيها بدمج الكتابة العربية القديمة في السياق الحديث لاستخدامها في التصميم الجرافيكي والثقافة البصرية العربية.
يذكر أن بهية شهاب من مواليد 1977 وهي محاضرة أكاديمية ومصممة ومؤرخة فنية من مصر و عرفت بالفن الملتزم بالقضايا السياسية والاجتماعية العامة.
وعُرضت أعمالها في دور عرض ومتاحف ومرافق عامة عديدة في العالم حيث شاركت في فاعليات في كل من ألمانيا وكندا والصين والدنمارك والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان ولبنان والمغرب.
وحصلت شهاب على العديد من الجوائز والأوسمة الأخرى في حياتها المهنية المتميزة، وكانت من أكثر 100 امرأة إلهاماً في العالم لعام 2014 في قائمة الـ”بي بي سي”.
ويذكر أن جائزة اليونيسكو- الشارقة للثقافة العربية أنشئت بمبادرة من حكومة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة لتثمين جهود شخصيتين أو منظمتين، واحدة من المنطقة العربية والثانية من أي منطقة أخرى لمساهمتهم البارزة في الارتقاء بالثقافة العربية وتطويرها ونشرها في عام 2010.
وتحظى الجائزة بقيمة مالية مقدارها 60 ألف دولار ستوزع مناصفة مع فائز آخر هو الفنان الفرنسي - التونسي فوزي خليفي.
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