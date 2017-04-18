أعلنت جمعية “من أجل مصر” بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن بدء أسبوع محاربة العنف والتطرف بمختلف قرى ومراكز محافظه قنا.

وقال منسق الجمعية بقنا الدكتور حمدي السمان- في تصريحات صحفية- إن الفعاليات ستشمل عقد مؤتمر بنادي الزراعيين بمدينة نجع حمادي صباح الخميس المقبل، ثم آخر يوم الاثنين من الأسبوع المقبل بمدينه قوص، وأخيرا الأربعاء بمدينة دشنا.

وأشار السمان إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات شهدتها مختلف محافظات الجمهورية حسب جدول زمني من إدارة الجمعية بالقاهرة لمناهضه العنف والإرهاب والفكر المتطرف عقب الحوادث الإرهابية الأخيرة .

من ناحية أخرى، تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري، أقسام مستشفى قنا العام على رأس فريق الطب العلاجي بالمديرية للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وإزالة كافة المعوقات التي قد تؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى .

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا “إن المنظومة الطبية بالمحافظة تشهد خلال الفترة الحالية العديد من مشروعات التطوير بالمستشفيات والوحدات الصحية تتجاوز تكلفتها المالية مليار جنيه” .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الديب مديرمستشفى قنا العام ، أنه تم الانتهاء من تجهيز قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه، ووصول جهاز الرنين المغناطيسي وجاري عملية التركيب وسيتم افتتاح القسم خلال منتصف الشهر المقبل ، لتكتمل معه منظومة الأشعة على مستوى المحافظة ، منوها بأن جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام يعد الجهاز الثاني بعد تشغيل جهاز أشعة الرنين بمستشفى نجع حمادي العام مما يساهم في توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين