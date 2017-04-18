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وزيرة التعاون الدولي تعود إلى القاهرة قادمة من المغرب
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

وزيرة التعاون الدولي تعود إلى القاهرة قادمة من المغرب

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:42 م
أ ش أ

غادرت العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم الثلاثاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عائدة إلى القاهرة بعد ترؤسها جلسة أعمال الاجتماع السنوي 46 للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة المغربية الرباط .

وكانت سحر نصر وقعت صباح اليوم على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ب 26 مليون دينار كويتي للمساهمة في إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمصر .

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