نظم عدد من الهيئات النقابية التركية تظاهرات في العاصمة أنقرة، للتعبير عن رفضهم لنتائج الاستفتاء على الدستور.

وطالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الاستفتاء، وإلغاء اوراق الاقتراع غير المختوم، حيث أنها تسببت في وقوع تزوير أثناء فرز الأصوات.

كانت السلطات التركية قد اعتقلت عددا من المتظاهرين في إسطنبول، أمس الاثنين، على خلفية اعتراضهم على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم إلى النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.