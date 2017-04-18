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تظاهرات بالعاصمة التركية أنقرة ضد نتائج الاستفتاء
مظاهرات حاشد ة في تركيا ضد نتيجة الاستفتاء

تظاهرات بالعاصمة التركية أنقرة ضد نتائج الاستفتاء

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:37 م

نظم عدد من الهيئات النقابية التركية تظاهرات في العاصمة أنقرة، للتعبير عن رفضهم لنتائج الاستفتاء على الدستور.

وطالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الاستفتاء، وإلغاء اوراق الاقتراع غير المختوم، حيث أنها تسببت في وقوع تزوير أثناء فرز الأصوات.

كانت السلطات التركية قد اعتقلت عددا من المتظاهرين في إسطنبول، أمس الاثنين، على خلفية اعتراضهم على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم إلى النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.

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