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هجوم إرهابي على كمين أمني بـ"سانت كاترين"
كمين النقب ـ هجوم النقب ـ الوادي الجديد ـ هجوم على كمين شرطة‎

هجوم إرهابي على كمين أمني بـ"سانت كاترين"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:47 م

هجوم إرهابي على كمين أمني بـ”سانت كاترين”

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