 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:09 مساءً
روابط سريعة
وزير الصحة يوضح حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يوضح حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:54 م
متابعات

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عدم رفع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات للعلاج الاقتصادي.

وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم على هامش انعقاد أول اجتماع لهيئة التدريب الإلزامي أنه لا يمكن رفع سعر أي خدمة دون موافقة وزيري الصحة والمالية.

وأكد أن الوزارة تتجه حاليا لتطبيق التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون رفع الأسعار عليهم.

وكانت أنباء ترددت عن رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام الاقتصادية بمستشفيات وزارة الصحة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3