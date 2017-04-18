قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مائة من اللاجئين غير المسلحين من جنوب السودان في شرق الكونجو أخذوا 13 من أفراد بعثة الأمم المتحدة رهائن اليوم وطالبوا بنقلهم إلى بلد ثالث.

وأبلغ دانيال رويز مدير مكتب الأمم المتحدة في جوما رويترز أن هؤلاء اللاجئين كانوا بين 530 مقاتلا يقيمون في قاعدة مونيجي خارج جوما مباشرة منذ أغسطس آب.