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لاجئون من جنوب السودان يحتجزون 13 من أفراد بعثة الأمم المتحدة
رئيس جنوب السودان

لاجئون من جنوب السودان يحتجزون 13 من أفراد بعثة الأمم المتحدة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:48 م

قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مائة من اللاجئين غير المسلحين من جنوب السودان في شرق الكونجو أخذوا 13 من أفراد بعثة الأمم المتحدة رهائن اليوم وطالبوا بنقلهم إلى بلد ثالث.

وأبلغ دانيال رويز مدير مكتب الأمم المتحدة في جوما رويترز أن هؤلاء اللاجئين كانوا بين 530 مقاتلا يقيمون في قاعدة مونيجي خارج جوما مباشرة منذ أغسطس آب.

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