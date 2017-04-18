رئيس البرلمان الليبي: سيتم الإعلان عن لجنة الحوار خلال يومينالثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:42 م
قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، إن الإعلان عن لجنة الحوار سيتم خلال اليومين القادمين ، وذلك بعد تفويض رئاسة المجلس بتشكيلها، موضحا أن المجلس أوصى بالإسراع في اعتماد قانون الميزانية.
وأضاف صالح في تصريحات له عقب جلسة مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/أنه تقرر دعوة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصر ليبيا المركزي للاجتماع مع لجنة من المجلس لبحث الإيرادات للازمة لتمويل الميزانية، كما تمت مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتسمية الوزارات الشاغرة.
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