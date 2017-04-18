وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لوزارة الداخلية عن سبب سماحهم لدخول أسرة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، وإحداثهم ما وصفه بالتهريج داخل المحكمة بإقامة حفل خطبة للمتهم وإحدى الفتيات داخل قاعة الجلسة.

وقال “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”: لماذا سمحت الداخلية بوقوع هذه المهزلة داخل المحكمة؟، مضيفًا أنه لم يراع أحد شعور أسرة الشهيد هشام بركات من خلال تلك الإهانة التي اعتبرها إهانة للقضاء والمحكمة قبل أن تكون إهانة للشهداء.

وأوضح أن ما حدث يؤكد أن مجموعة من الإرهابيين القاتلين داخل القفص مع أسرهم، لافتا إلى أن “الشعب أجمع أصبح غاضبًا اليوم لما حدث داخل المحكمة على جميع المستويات فى الدولة وغضبت غضبا شديدا للسماح لتلك الجماعات الإرهابية من الاحتفال داخل قاعة المحكمة”، على حد قوله.