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افتتاح مدرستين في العريش بتكلفة 7 ملايين جنيه
مدرسة

افتتاح مدرستين في العريش بتكلفة 7 ملايين جنيه

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:28 م
محيط: أ ش ا

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ليلى إسماعيل مرتجى، أنه سيتم افتتاح مدرستين بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

وقالت مرتجى، أنه سيتم افتتاح مدرسة العريش الثانوية الصناعية للبنين بعد الإحلال الجزئي لها بتكلفة 4 ملايين و349 ألفا و510 جنيهات، وكذا مدرسة الدراويش للتعليم الأساسي فى بئر العبد بتكلفة إنشائية قدرها مليونين و569 ألفا و644 جنيها.

وأشارت إلى أنه سبق خلال العام المالي الحالي إنشاء وتوسعة 13 مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية بكل من العريش وبئر العبد ووسط سيناء تضم عدد 118 فصلا دراسيا، وجاري إنشاء وتوسعة 12 مدرسة أخرى فى كل من بئر العبد والعريش تضم 125 فصلا دراسيا؛ حيث تم بالفعل الانتهاء من بعضها، وجارى الانتهاء من البعض الآخر خلال العام الجاري.

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