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بدء حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر بعد ترميمه
الاقصر

بدء حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر بعد ترميمه

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:32 م
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بدأ منذ قليل حفل إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد إعادة تركيب أجزائه وترميمه بأيدى فريق مصرى خالص والذى بدأ العمل فيه خلال شهر نوفمبر العام الماضى من قبل فريق من الأثريين والمرممين المصريين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، والسفير الفرنسي أندريه باران، والدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر.

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