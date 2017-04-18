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اشتعال النيران بمولد كهرباء فرع النادي الأهلي بمدينة نصر
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اشتعال النيران بمولد كهرباء فرع النادي الأهلي بمدينة نصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:52 م
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تعرضت غرفة الكهرباء بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر إلى ماس كهرباء، أدى إلى احتراق بعض الأسلاك بالغرفة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من الفرع.

وتولت إدارة الأمن الصناعي بالفرع علاج العطل واحتواء الحريق المحدود بالغرفة وإعادة التيار لفرع النادي.

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