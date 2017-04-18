بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عملية حصر المباني السكنية في محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن المرحلة الأولى للعملية، التي تستمر اعتبارا من اليوم وحتى 26 مايو المقبل.

وقال مفتش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد علي عيد ناصر- في تصريح اليوم الثلاثاء- إن هذه المرحلة تستهدف حصر المباني في مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل، مشيرا إلى أن فريق العمل انتشر في كافة المدن والقرى المقرر أن يشملها الحصر، وتم تزويد الفريق بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لإتمام عملهم.

وأضاف أنه تتم متابعة فريق الحصر من خلال غرفة عمليات رئيسية برئاسة منسق عام محافظة شمال سيناء حسن خليل، وفريق دعم فني على مدار ساعات العمل لحل أية مشكلة فنية أو عطل في الأجهزة، كما يتم التواصل مع العاملين في الميدان واستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الإلكتروني.

ونوه إلى أهمية تدقيق البيانات الإحصائية، لما لها من أثر على اتخاذ القرار ودعم مجالات التنمية في مختلف القطاعات، إلى جانب توعية المواطنين وكافة الأجهزة المعنية بتقديم البيانات الإحصائية السليمة دعما للتنمية، لما لذلك من أثر في توجيه وترشيد القرار التنموي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.