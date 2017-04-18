بدء حصر المباني في شمال سيناءالثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:22 م
بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عملية حصر المباني السكنية في محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن المرحلة الأولى للعملية، التي تستمر اعتبارا من اليوم وحتى 26 مايو المقبل.
وقال مفتش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد علي عيد ناصر- في تصريح اليوم الثلاثاء- إن هذه المرحلة تستهدف حصر المباني في مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل، مشيرا إلى أن فريق العمل انتشر في كافة المدن والقرى المقرر أن يشملها الحصر، وتم تزويد الفريق بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لإتمام عملهم.
وأضاف أنه تتم متابعة فريق الحصر من خلال غرفة عمليات رئيسية برئاسة منسق عام محافظة شمال سيناء حسن خليل، وفريق دعم فني على مدار ساعات العمل لحل أية مشكلة فنية أو عطل في الأجهزة، كما يتم التواصل مع العاملين في الميدان واستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الإلكتروني.
ونوه إلى أهمية تدقيق البيانات الإحصائية، لما لها من أثر على اتخاذ القرار ودعم مجالات التنمية في مختلف القطاعات، إلى جانب توعية المواطنين وكافة الأجهزة المعنية بتقديم البيانات الإحصائية السليمة دعما للتنمية، لما لذلك من أثر في توجيه وترشيد القرار التنموي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها كوم من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كومTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT