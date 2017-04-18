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رقم مميز لسيرجيو راموس في لقاء ريال مدريد وبايرن ميونخ
سيرجيو راموس

رقم مميز لسيرجيو راموس في لقاء ريال مدريد وبايرن ميونخ

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:26 م

يستعد سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض المباراة رقم 100 مع الفريق الملكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ الألماني على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب راموس في التشكيل الأساسي للمرينجي الذي أعلنه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رغم أنه مهدد بالغياب عن نصف النهائي في حال تأهل فريقه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونجح ريال مدريد في حسم مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 2-1.

وسبق لـ3 لاعبين في ريال مدريد الوصول لـ100 مشاركة في دوري الأبطال هم إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وروبيرتو كارلوس.

ويُعد كاسياس الأكثر مشاركة بواقع 150 مباراة متفوقاً بـ 20 مباراة على مواطنه راؤول الذي يحل ثانياً فيما يحل كارلوس ثالثاً برصيد 107 مباريات.

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