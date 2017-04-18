تامر أمين لـ"معدة" في الحياة اليوم: "هاتسكتي ولا أشهر بيكي"

داعب الإعلامd تامر أمين إحدى معدات برنامجه “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة “الحياة”، عندما كان يتحدث عن الفسيخ واستغرابه من حرص المصريين على تناوله.

وانفعل تامر أمين حينما كررت المعدة توجيه الحديث له فى سماعة الأذن الخاصة به فى سماعته الخاصة وقال لها على الهواء: “اسكتى ولا هشهر بيكى على الهواء ..”.