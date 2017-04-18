بحث محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، مع مسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من التنفيذيين المعنيين، تذليل كافة العوائق التي تواجه تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي، التي تم نهوها ببعض القرى الأكثر احتياجاً (الحرجة ،منشأة طاهر،غياضة الشرقية) بمراكز ناصر واهناسيا وببا، على الترتيب.

وأوضح المحافظ - خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء - أنه تم استعراض الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لدخول هذه المحطات الخدمة، وتحقيق الهدف من تنفيذها، وتخفيف العبء عن أهالي هذه القرى، الذين يعانون من مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، والعمل جميعاً من خلال فريق عمل واحد، وللصالح العام، وتوفير الخدمة الجيدة لأهالينا البسطاء بالقرى ولضمان الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الحكومة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش المحافظ مع مسؤولي الصحة والري والصرف الصحي والبيئة ومقاولي هذه المشروعات، بعض الأمور المتعلقة بهذه المشروعات، في النواحي الفنية والاشتراطات المختلفة المطلوبة في هذا الشأن، حيث وجه المحافظ بوضع برنامج زمني عاجل لاستكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة، لتسليم هذه المشرعات ولسرعة تشغيل المحطات ودخولها الخدمة.

حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والدكتورة وفاء عبد العظيم مدير صحة البيئة بمديرية الصحة، والعميد طارق سمير مدير عام البيئة، والمحاسب محمد عطية مدير عام الأملاك، والأستاذ خالد مصطفى رئيس مدينة إهناسيا، والمحاسب محمد بكرى رئيس مدينة ناصر، والأستاذ محمد أسامة نائب رئيس مدينة ببا ومقاولي تنفيذ المشروعات .