يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني ونظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونزليج” على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وجاءت تشكيلة الفريقين

تشكيلة ريال مدريد الرسمية : نافاس ، كارفخال ، راموس ، ناتشو ، مارسيلو ، كاسيميرو ، مودريتش ، كروس ، ايسكو ، كرستيانو ، بنزيما

تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية : نوير ، الابا ، هوميلز ، بواتينغ ، لام ، الونسو ، فيدال ، تياغو ، روبن ، ريبيري ، ليفاندوفيسكي