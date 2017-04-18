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بث مباشر.. مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
ريال-مدريد-وبايرن-ميونخ

بث مباشر.. مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:07 م
محيط

يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني ونظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونزليج” على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وجاءت تشكيلة الفريقين

تشكيلة ريال مدريد الرسمية : نافاس ، كارفخال ، راموس ، ناتشو ، مارسيلو ، كاسيميرو ، مودريتش ، كروس ، ايسكو ، كرستيانو ، بنزيما

تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية : نوير ، الابا ، هوميلز ، بواتينغ ، لام ، الونسو ، فيدال ، تياغو ، روبن ، ريبيري ، ليفاندوفيسكي

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