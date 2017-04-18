قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ إن 67 مسلحا على الأقل قتلوا في عمليات لمكافحة الإرهاب في أنحاء مختلفة من البلاد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الافغانية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى الوزارة قولها -في بيان- إن العمليات نفذت في أقاليم نانكارهار وكابيسا وخوست وغزنة وقندهار وأرزكان وفراه وهرات وقندوز وهلمند.

وأضافت الوزارة في بيان إن قياديا بارزا في حركة طالبان كان ضمن القتلى في إقليم هلمند الجنوبي مشيرة إلى تدمير 60 عبوة ناسفة بدائية الصنع في العمليات.