 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:08 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. خالد الجندي: عدم احتفال الصحابة بشم النسيم لا يعنى إنه حرام.. وحديقة الحيوان تحولت لمراحيض
خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي: عدم احتفال الصحابة بشم النسيم لا يعنى إنه حرام.. وحديقة الحيوان تحولت لمراحيض

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:05 م
متابعات

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن ترك الرسول محمد لبعض الأمور يعنى الألتزام فيها بالتشريع، قائلا: “النبى لم يأكل لحم الضب، وهو كارها له لكن لم يحرمه”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “عندنا ناس بتحرم شم النسيم، عشان النبى والصحابة لم يحتفلوا به، ومش معنى كده يبقى الاحتفال به حرام، لكن إحنا بنحرم الأكل على الناس”.

من ناحية أخرى ناشد الجندى، جمعيات الرفق بالحيوان، برفع دعوى قضائية، لحماية الحيوانات الموجودة، بحديقة الجيزة، خاصة بعد التصرفات المشينة من الزوار أمس أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “والله حرام.. الحيوانات اللى إحنا حبسينهم، كمان بنعذبهم، بالتبول، عليهم، الفيل بجلال قدره اتهزق إمبارح، والأسد ملك الغابة كمان، الحديقة إمبارح اتحولت لمراحيض عامة، وبرك بول”.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3