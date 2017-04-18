أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن ترك الرسول محمد لبعض الأمور يعنى الألتزام فيها بالتشريع، قائلا: “النبى لم يأكل لحم الضب، وهو كارها له لكن لم يحرمه”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “عندنا ناس بتحرم شم النسيم، عشان النبى والصحابة لم يحتفلوا به، ومش معنى كده يبقى الاحتفال به حرام، لكن إحنا بنحرم الأكل على الناس”.

من ناحية أخرى ناشد الجندى، جمعيات الرفق بالحيوان، برفع دعوى قضائية، لحماية الحيوانات الموجودة، بحديقة الجيزة، خاصة بعد التصرفات المشينة من الزوار أمس أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “والله حرام.. الحيوانات اللى إحنا حبسينهم، كمان بنعذبهم، بالتبول، عليهم، الفيل بجلال قدره اتهزق إمبارح، والأسد ملك الغابة كمان، الحديقة إمبارح اتحولت لمراحيض عامة، وبرك بول”.