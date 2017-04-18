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الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:12 مساءً
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بث مباشر مواجهة أتليتكو مدريد وليستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
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بث مباشر مواجهة أتليتكو مدريد وليستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:55 م
محيط

يلتقي بعد قليل فريقا ليستر سيتي ونظيره أتليتكو مدريد في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا “شامبونزليج” وذلك على ملعب ووكرز ستاديوم معقل الثعالب.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الروخيبلانكوس بهدف نظيف سجله الفرنسي انطوان جريزمان.

تشكيلة ليستر سيتي الرسمية : شمايكل ، سيمبسون ، مورغان ، بن علوان ، فوتشس ، نديدي ، درينكوتر ، البرايتون ، محرز ، اوكازاكي ، فاردي

تشكيلة اتلتيكو مدريد الرسمية : اوبلاك ، لويس ، خيمينيز ، سافيتش ، غودين ، خوانفران ، كوكي ، غابي ، ساؤول ، كاراسكو ، غريزمان

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