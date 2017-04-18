استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، واقعة تحريض مدرس، لعدد من الطلاب للاعتداء على مدير المدرسة وتعريته أمام طابور الصباح فى حوش المدرسة، قائلا: “ده يتذاع فى صدق أو لا تصدق”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “أنا اتصدمت من الواقعة دى كنت مصعوق، خاصة بعد ما وائل الإبراشى، اتصل بمدير المدرسة، عشان يعرف رد فعله، فالمدير سب الدين على الهوا”.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض مقطع فيديو، يظهر فيه أحد المدرسين وهو يحرض عددا من الطلاب للاعتداء على مدير المدرسة وتعريته أمام طابور الصباح فى حوش المدرسة.

وظهر المدرس، خلال التقرير الذي عرض بحلقة اليوم من برنامج «العاشرة مساء»، المذاع علي فضائية، «دريم»، وهو يأمر الطلاب برفع «المطاوي» على كل من يتدخل حتى ينجحوا في إهانة وتعرية مدير في المدرسة.

واستنكر الإبراشي الواقعة، متسائلا كيف لمدرسين بهذا الشكل أن يعلموا طلاب الاخلاق قبل التعليم.