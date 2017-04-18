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الجيش اللبناني: خمسة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني: خمسة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:49 م

أعلن الجيش اللبناني، أن خمسة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت مساء اليوم الثلاثاء، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 445 مترا.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، انه تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل ” .

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